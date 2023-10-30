DHL yelken takımı “As One” ile 100. Yıl Cumhuriyet Kupası’nda grubunun birincisi oldu

DHL Express Türkiye’nin ana sponsorluğunu üstlendiği, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın İstanbul etabı, Cumhuriyet 100. Yıl Kupası yapılan ödül töreniyle sahiplerini buldu. Hakan Yemlihaoğlu kaptanlığında, DHL Express Türkiye çalışanlarından oluşan ekibiyle yarışa katılan DHL Yelken Takımı, Gezgin B Sınıfı’nda birinci oldu. Bu yıl ilk defa suya indirilen DHL As One yelkenlisi, yarışların Muğla etabı olan Halikarnas 100. Yıl Kupası’nı da kendi sınıfında birincilikle tamamlamıştı.

DHL Express Türkiye CEO’su Volkan Demiroğlu, kazandıkları ödülle ilgili şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 100. yılında, “As One” yelkenlimizle ödül kazanmanın büyük gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesine anlamlı bir günde bize bu sevinci yaşatan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’na bu yıl 18 ekip arkadaşımız katıldı ve üç gün boyunca farklı ekipler halinde mücadele ettiler. Bu yıl ilk defa suya indirdiğimiz As One yelkenlimizle önce Muğla’da sonra da İstanbul’da kazandığımız başarılar bizi çok mutlu etti. Dünya çapında bilinen ve ülkemizin tanıtımında çok önemli bir rol üstlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın hem ana sponsoru hem de yarışçısı olmaktan gurur duyuyoruz.”

DHL Express Türkiye, ayrıca geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Trofesi Kupası’nın kazanan takımına özel bir ödül verdi. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından atıklardan ileri dönüşümle tasarlanan ödül heykelciğini Cumhuriyet 100. Yıl Kupası’nı kazanan MSI Yelken Takımı’na DHL Express Türkiye Ticari Birimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu takdim etti.