Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona survivor salgın
Derbide kazanan Beşiktaş
Derbide kazanan Beşiktaş
Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına...
Somali’de terör örgütü Eş-Şebab'tan konvoya saldırı: 6 ölü
Somali’de terör örgütü Eş-Şebab'tan konvoya...
Fenerbahçe Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı
Fenerbahçe Mesut Özil'in transferi için...
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 436 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 6...

Derbide kazanan Beşiktaş

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maç, 2-0'lık ev sahibi siyah-beyazlı takımın üstünlüğü ile sona erdi.

Derbide kazanan Beşiktaş

Süper Lig'in 19. haftasında yapılan derbi maçta Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi.

20. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrası Vida'dan vücut çalımıyla sıyrılarak ceza sahası önünde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

33. dakikada Arda Turan'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Marcao gelişine vurdu. Kaleye giden topa son anda ayak koyan Atiba, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

35. dakikada Marcao'nun orta sahadan verdiği geri pasta topu kapan Larin, hızla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Ghezzal meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi, top direğin üstenden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

58. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Sol taç çizgisine yakın bir noktada ikili mücadelede Diagne'nin Montero'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılı futbolcuyu kırmızı kart gösterdi.

62. dakikada De Souza'nın ceza sahası dışından sert şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

79. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortaladığı topla ceza sahası içinde buluşan De Souza'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

89. dakikada ceza sahası içinde sağ tarafta topla buluşan Gökhan Töre çizgiye inerek şutunu çekti, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda N'Koudou ceza sahası içinde önüne gelen topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

90+1. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Gökhan Töre'nin gönderdiği topu Luyindama ceza sahası önünde uzaklaştırmak isterken, Larin meşin yuvarlağı kaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Larin, topu boş pozisyondaki N'Koudou'ya verdi. N'Koudou tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

90+4. dakikada soldan gelen ortada Babel topu kafayla ön direğe indirdi. Emre Akbaba dar açıya rağmen şutunu çekti, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+6. dakikada Babel ceza sahası önünde topu Donk'a bıraktı. Sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda Dorukhan Toköz'e çarpan top kornere gitti.

90+6. dakikada Emre Kılınç soldan köşe vuruşunu kullandı. Babel'in kafa vuruşuyla kaleye giden topu siyah-beyazlı savunma bir kez daha kornere gönderdi.

Beşiktaş, derbi maçı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla ligde 33 puanda kalan Galatasaray, puanını 38'e çıkartarak zirvede yer alan Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düştü.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.