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Denizlispor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Denizlispor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kulüp antrenörü Kenan Atik yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, şut çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Yeşil-siyahlı takımın bugün kara yoluyla İstanbul'a giderek kampa gireceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
IdmanSüper LigYukatel Denizlispor
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