Denizlispor Süper Lig'de 7 maç sonra kazandı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe'yi ağırladı.
4. dakikada sol çaprazda topla buluşan Berkan Emir'in şutunda, top yandan auta gitti.
7. dakikada Mustafa Yumlu'nun pasında ceza sahası dışında Sagal'ın kaleye göndermek istediği top, auta çıktı.
34. dakikada ceza sahası içinde Recep Niyaz'ın verdiği pasta topla buluşan Rodallega'nın kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can'da kaldı.
41. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sagal'ın güzel pasında ceza sahası içindeki Recep Niyaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
Müsabakanın ilk yarısını Yukatel Denizlispor 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarı
47. dakikada Yukatel Denizlisporlu Sagal'ın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşu sonrası top yandan auta çıktı.
55. dakikada Göztepeli Zuly, Yukatel Denizlispor ceza sahasının dışından kaleye şut çekti. Ev sahibi takımın kalecisi Cenk Gönen, topu kornere çeldi.
69. dakikada İzmir temsilcisi beraberliği yakaladı. Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda Mihojevic, kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.
79. dakikada Denizlispor yeniden öne geçti. Mustafa Yumlu'nun ceza yayı önünden yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. Ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Mesanovic'in şutunda, top ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla ligde 7 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılan Yukatel Denizlispor, puanını 17'ye çıkarmasına rağmen son sıradan kurtulamadı.
Denizli temsilcisi, galip gelemediği 7 karşılaşmada MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e yenilmiş, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'la berabere kalmıştı.
Yeşil-siyahlı ekipte Yalçın Koşukavak'ın takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen ve bugün babası Necip Kutlu'yu kaybeden Hakan Kutlu, takımının başında çıktığı ilk maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
Göztepe ise İlhan Palut'un istifasının ardından altyapı antrenörleriyle çıktığı 2 maçta galip geldikten sonra Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş karşılaşmasının ardından Yukatel Denizlispor'a da aynı skorla 2-1 yenildi.