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Deniz Öncü’den Muhteşem Geri Dönüş

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Deniz Öncü’den Muhteşem Geri Dönüş
Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2023 Moto3 Dünya Şampiyonası’nın 19. ayağı olan Katar GP’de 25. sıraya kadar düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak yarışı 3. sırada tamamladı.

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 19. etabı olan Katar GP sona erdi. Yarışa sıralama turlarında aldığı sonuçla 3. sıradan başlayan Deniz Öncü damalı bayrağı da 3. sırada geçerek podyumda yer alma başarısı gösterdi.

Deniz Öncü startta yaptığı erken çıkışla iki uzun tur cezası alarak 25. sıraya kadar geriledi. Ancak yarışın kalanında inanılmaz bir efor sarf eden Öncü, üst üste sıraları tırmanarak iki tur kala 5. sıraya kadar çıktı. Aynı tur Daniel Holgado’yu da geçerek dördüncülüğe yükselen Deniz, son turda da ikinci basamağa çıktı. Kalan bölümde de podyumu koruyan Deniz Öncü damalı bayrağı üçüncü sırada geçti.

Yarışı ilk sırada tamamlayan Jaume Masia aynı zamanda Dünya Şampiyonu oldu.

Moto3 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 20. ve son etabı 24-26 Kasım tarihleri arasında İspanya’da koşulacak.

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