Demir Grup Sivasspor, Avrupa'da ikinci galibiyetini aldı

8. dakikada Karabağ 1-0 öne geçti. Matic'in orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun topla buluşarak soldan ceza sahasına giren Zoubir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak direğin dibinde filelerle buluşturdu: 1-0

16. dakikada Zoubir ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan şutunu çekti, top az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Gradel'in şutuna Guerrier'in elle müdahale ettiğine hükmeden hakem penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada topun başına geçen Kone'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

43. dakikada Kone'nin pasıyla buluşan Gradel'in ceza sahası dışından şutunu kaleci kurtardı.

51. dakikada Karabağ skoru 2-1 yaptı. İbrahimli'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşuyla uzaklaştırdığı topa Matic ceza sahası girişinde gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

58. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Yasin Öztekin'in sağdan ortasında Kayode ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2

68. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak Kayode'ye çarpıp yön değiştirdi. Kalecinin solundaki direğe çarpan meşin yuvarlak çizginin üzerinden yuvarlanarak kalecinin ellerinde kaldı.

79. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçmeyi başardı. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Kone, ceza yayı önünden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2

Mücadele Demir Grup Sivasspor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Bakan Kasapoğlu da karşılaşmayı izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da mücadeleyi protokol tribününden takip etti.

Kasapoğlu maç öncesinde Medipol Başakşehir Kulübü'nün tesislerini ziyaret etti. Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Bakan Kasapoğlu'na Manchester United ile oynadıkları ilk maçta giyilen imzalı bir forma hediye etti.

Kayode yine golünü attı

Sivasspor'un Nijeryalı futbolcusu Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında da golünü atmayı başardı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Ninga'nın yerine oyuna giren Kayode, 1 dakika sonra Yasin Öztekin'in ortasında meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara göndererek bu sezon oynadığı tüm Avrupa maçlarında rakip fileleri havalandırmış oldu. Kayode geride kalan 3 haftada Villarreal, Maccabi Tel-Aviv ve Karabağ'a gol atmıştı.