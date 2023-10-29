Darüşşafaka Lassa 100. Yıl Coşkusunu Taraftarıyla Kutladı
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Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada iki takım da cumhuriyetin 100. yıl heyecanını evsahibi taraftarlarla paylaşırken, Darüşşafakalı öğrencilerin devre arası bayrak gösterisi tribünlerdeki coşkuyu perçinledi.
Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada iki takım da cumhuriyetin 100. yıl heyecanını evsahibi taraftarlarla paylaşırken, Darüşşafakalı öğrencilerin devre arası bayrak gösterisi tribünlerdeki coşkuyu perçinledi.
Darüşşafaka Lassa, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçında Pınar Karşıyaka'yı çekişmeli geçen maçta 83-78'lik skorla geçti.
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