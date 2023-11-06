Darüşşafaka Koşucuları Eğitim İçin Bir Kez Daha Kıtaları Aştı

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olma özelliğine sahip olan Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka Cemiyeti’nin "Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız" projesini 1.251 koşucu destekledi. Darüşşafaka koşucuları, maratonda adımlarını bu yıl depremden etkilenen daha fazla çocuğa Darüşşafaka çatısı altında yatılı ve nitelikli eğitim olanağıyla buluşturabilmek için attı.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünün kapasitesini artıracak şekilde yeniden inşa edilmesi projesine desteklemek amacıyla koşan Darüşşafaka gönüllülerini; Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Darüşşafaka öğretmenleri, öğrencileri ve çalışanları da yalnız bırakmadı.

Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu'nda, “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” projesi ile bir araya gelen koşuculara teşekkür eden Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Kahramanmaraş ve Hatay depremleri ne yazık ki 4 milyonun üzerinde çocuğumuzu etkiledi. Kimisi ailesini, evini, okulunu ve öğretmenlerini kaybetti. Darüşşafaka olarak tüm olanaklarımızı zorlayarak deprem bölgesinden daha fazla çocuğumuza yanında olabilmek için çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi bu yıl deprem bölgesinden 100 çocuğumuza Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 5. sınıftan liseden mezun oluncaya kadar 8 yıllık tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı tanıdık. Ayrıca deprem bölgesindeki 100 öğrenciye de burs ve uzaktan eğitim desteği sağladık. Daha fazla çocuğumuza eğitimde fırsat eşitliği tanıyabilmek için de Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünün kapasitesini artıracak şekilde yeniden inşa etmeyi planlıyoruz. Koşucularımız bu hedef için adımlarını attı.” diye konuştu.

Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu Türkiye İş Bankası Maratonu’na taşıyan Darüşşafaka gönüllüsü koşucuları, 20 Kasım’a kadar bağış kampanyalarını sürdürecekler. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri Koşu Takımı adına kampanya yürüten Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Giray’ın kampanyasını https://ipk. adimadim.org/kampanya/CC102443 linkinden, Darüşşafaka Öğrencileri Koşu Takımı adına kampanya yürüten 11. sınıf öğrencisi Gözde Kaplı’nın kampanyasını ise https://ipk.adimadim.org/ kampanya/CC103221 linkinden 20 Kasım tarihine kadar desteklenebilecek.