Dakar Rallisi’nin Yedinci Etabında Zirvenin Sahibi Red Bull Sporcuları
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Dünyanın en zorlu motor sporları mücadelesi Dakar Rallisi’nde yedinci etap tamamlandı. Yedinci etapta otomobil kategorisinde ilk üç sıranın sahipleri Red Bull sporcuları oldu. Sebastian Loeb birinciliğin sahibi olurken, Lucas Moraes ve son şampiyon Nasser Al – Attiyah kendisini takip etti.
46. Dakar Rallisi dinlenme gününün ardından yedinci etapla devam etti. Riyad’dan Al Duwadimi’ye uzanan etabın kazananı tecrübeli Fransız pilot Sebastian Loeb oldu. Brezilyalı Red Bull sporcusu Lucas Moraes kendisinin 7 dakika 6 saniye arkasında ikinci olurken, son şampiyon Nasser Al – Attiyah üçüncü sırada yer aldı.
Otomobil kategorisinde genel klasmanda ise bugün Red Bull sürücüsü Carlos Sainz liderliği üstlenirken ikinci sırada Sebastian Loeb, üçüncü sırada ise Lucas Moraes yer alıyor.
Yarışın sekizinci etabı 15 Ocak Pazartesi günü Al Duwadimi’den Hail’e uzanan 458 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etaptan oluşan 2024 Dakar Rallisi, 19 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.
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