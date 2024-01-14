Dakar Rallisi’nin Yedinci Etabında Zirvenin Sahibi Red Bull Sporcuları

Dünyanın en zorlu motor sporları mücadelesi Dakar Rallisi’nde yedinci etap tamamlandı. Yedinci etapta otomobil kategorisinde ilk üç sıranın sahipleri Red Bull sporcuları oldu. Sebastian Loeb birinciliğin sahibi olurken, Lucas Moraes ve son şampiyon Nasser Al – Attiyah kendisini takip etti.