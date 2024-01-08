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Dakar Rallisi’nin İkinci Etabında Stephane Peterhansel Rüzgarı Esti

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Dakar Rallisi’nin İkinci Etabında Stephane Peterhansel Rüzgarı Esti
Dünyanın en zorlu motor sporları mücadelesi Dakar Rallisi’nde ikinci etap tamamlandı. İkinci etapta otomobil kategorisinin galibi Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel oldu. Red Bull sporcuları Sebastien Loeb, Seth Quintero ve Nasser Al-Attiyah, Peterhansel’in ardından sıralandı.

46. Dakar Rallisi’nde ikinci etap tamamlandı. Al Hinakiyah’tan, Al Duwadimi’ye uzanan 463 kilometrelik parkurda düzenlenen zorlu mücadelenin otomobil kategorisinde rekabetin galibi Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel oldu. Peterhansel, 2. etapta en hızlı zamanı yaptı ve 50. Dakar etap galibiyetini alarak tarihe geçti. Fransız pilot, Ari Vatanen ile birlikte en çok etap kazanma rekorunu elinde bulunduruyor. Dakar efsanesinin aynı zamanda otomobil kategorisinde 8, motosiklet kategorisinde 6 olmak üzere toplam 14 şampiyonluğu bulunuyor.

İkinci etapta Peterhansel’in ardından ise iddialı Red Bull sporcuları Sebastien Loeb, Seth Quintero ve Nasser Al-Attiyah sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sırayı elde etti.

Yarışın üçüncü etabı 8 Ocak Pazartesi günü Al Duwadimi ile Al Salamiya arasındaki 438 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etaptan oluşan 2024 Dakar Rallisi, 19 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

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