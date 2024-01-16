Dakar Rallisi’nin Dokuzuncu Etabında Zaferin Sahibi Sebastian Loeb Oldu

6. Dakar Rallisi’nde dokuzuncu etap tamamlandı. Sürücülerin Hail kentinden Alula’ya ilerlediği 417 kilometrelik etabın otomobil kategorisinde galibi Red Bull sporcusu Sebastian Loeb oldu.

Otomobil kategorisinde ikinciliğin sahibi ise bir diğer Red Bull sürücüsü Carlos Sainz oldu. İspanyol sürücü bugünkü sıralamasıyla genel klasmandaki liderliğini korumayı başardı. Etapla ilgili konuşan tecrübeli pilot duygularını “Stresli ama iyi bir etaptı. Yarın açılışı yapmayabiliriz ama sonuçtan memnunum.” sözleriyle ifade etti.

Yarışın onun etabı 17 Ocak Çarşamba günü Alula’daki 371 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etaptan oluşan 2024 Dakar Rallisi, 19 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.