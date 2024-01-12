Dakar Rallisi’nin 6. Etabında Otomobil Kategorisinde Red Bull Sporcuları Rüzgâr Estirdi

46. Dakar Rallisi’nde altıncı etap tamamlandı. İki gün süren ve sürücülerin ilk günün gecesinde Boş Çeyrek Çölü’nde kamp yaparak geçirdiği uzun ve yorucu etabın galibi Red Bull sporcusu Sebastian Loeb oldu. Loeb’in ardından ikinci ve üçüncü sırada ise Carlos Sainz ve Mattias Ekström yer aldı.

Red Bull sporcularının başarıları sonrası otomobil sınıfı genel klasmanda liderlik tablosu değişti. Genel tablo lideri Yazeed Al Rahji yarışmadan çekilirken, Sebastian Loeb, Carlos Sainz ve Mattias Ekström liderliği göğüslüyor.

Etap sonrası son Dakar şampiyonu Nasser Al-Attiyah’ın aracında ciddi sorunlar ortaya çıktığı açıklandı. Dakar için umutları tükenen Red Bull sporcusu etap sonrası “Her şey bitmiş değil ama şimdi Dünya Şampiyonası'na katılmaya çalışacağız. Ben de Dakar için Sebastian'a (Loeb) yardım etmeye çalışacağım, onun arkasında olacağım. Kazanması için elimden geleni yapacağım çünkü biz bir takımız.” dedi.

2024 Dakar Rallisi 19 Ocak'ta Yanbu'daki bitiş çizgisine doğru yola çıkmadan önce sürücüler cumartesi gününü Riyad’da dinlenerek geçirecek. Yarışçılar dinlenirken yarış araçlarının hepsi kapsamlı bir kontrolden geçecek. Dakar Rallisi, 7. etabında 14 Ocak Pazar günü Riyad’dan Al Duwadimi’ye gidilecek.