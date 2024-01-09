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Dakar Rallisi’nin 4. Etabında Sebastien Loeb Zirvede

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Dakar Rallisi’nin 4. Etabında Sebastien Loeb Zirvede
Dünyanın en zorlu motor sporları mücadelesi Dakar Rallisi’nde dördüncü etap tamamlandı. Dördüncü etapta otomobil kategorisinin galibi Red Bull sporcusu Sebastien Loeb oldu. Ralli efsanesi Loeb, dünkü etapta 3 kez lastik arızası yaşamasına rağmen bugün zirveyi rakiplerine bırakmadı.

46. Dakar Rallisi’nde dördüncü etap tamamlandı. Al Salamiya’dan Al Hofuf’a giden 299 kilometrelik parkurda düzenlenen zorlu mücadelede galip Red Bull sporcusu Sebastien Loeb oldu. Geçtiğimiz yıl Dakar Rallisi’ni ikinci sırada tamamlayan efsane yarışçı Loeb, Dakar Rallisi tarihinde 24. etap galibiyetini almış oldu. Loeb’ün dün koşulan 3. Etapta 3 kez lastiği patlamıştı.

Ralli’nin geçen yılki şampiyonu Nasser Al-Attiyah günü üçüncü sırada noktaladı. Otomobil kategorisinde genel klasmanda ise bugün aldığı galibiyetle Yazeed Al Rajhi ilk sıraya yükselirken Red Bull sporcuları Carlos Sainz ve Sebastien Loeb zirvenin ikinci ve üçüncü basamağında yer alıyor.

Motosiklet kategorisinde ise geçen yılın şampiyonu Red Bull KTM Factory Racing pilotu Kevin Benavides üçüncü sırada yer alıyor.

Yarışın beşinci etabı 10 Ocak Çarşamba günü Al Hodud ile Shubaytah arasındaki 527 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etaptan oluşan 2024 Dakar Rallisi, 19 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

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