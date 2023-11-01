Cumhuriyet'e yelken açtılar

Bu zorlu mücadele 27-29 Ekim tarihleri arasında uluslararası alanda gerçekleştirilen T.C. Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında IRC sınıfı, ORC-Sportsboat sınıfı ve destek sınıfı olmak üzere 3 farklı sınıfta 10 farklı divizyonda ilk 3’e giren takımlar ödüllendirildi.Juan Valdez Kadın Yelken Takımı Sportsboat Kadınlar Kategorisi’nde 1.lik kupasını aldı.

27-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul Boğazı’nda gerçekleşen yarışta Aysu Peksağ ve Açelya İdikut kaptanlığında, Çağla Gülmez, Gülru Edis, Duygu Coşkunseda ve Didem Balcan ekip olarak maviliklere yelken açtı. Organizasyon kapsamında 27 Ekim’de Şamandıra yarışı, 28 Ekim’de Boğaz yarışı, 29 Ekim’de boğazda kutlama, saygı duruşu ve kortej gerçekleştirildi. Tempolu Yelken Yarışları, 18 Kasım 2023 tarihine kadar periyodik olarak devam etti.

Juan Valdez sponsorluğunda yarışacak kadınlardan oluşan Juan Valdez Kadın Yelken Yarış takımı, kendi alanında başarılı kadın katılımcılardan oluşuyor. Bu ekibe desteğini veren Juan Valdez'in kadın çalışanları ile Kadın Yelken Takımını global sahada gururla temsil etti.

Her zaman ilke ve değerleri ile öne çıkan Honest Holding ve kapsamındaki şirketler kendi öncü değerlerini savunurken aynı zamanda bu değerli organizasyonun bir parçası olarak Atatürk’ün laik Cumhuriyet’ine de sahip çıkıyor ve bu ilkeleri saygıyla onurlandırıyorlar. Karya Yelken Takımı, kadın emeği ile ülkesini başarı ile temsil etti.

Kolombiyalı kahve markası Juan Valdez, Türkiye’de kurulduğu günden bugüne büyümeye ve kahve severlerin vazgeçilmezlerinden olmaya devam ederken; hayata geçirdiği projelerle de daima fark yaratıyor. Markanın her adımını stratejik bir iletişim planı dahilinde kurgulayan Juan Valdez Türkiye ekibi, denize açılan yetenekli kadın sporcuların başarı öykülerinin destekçisi olmaktan gurur duyuyor.