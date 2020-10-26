Cumhuriyet Kızları'nda 20. Yıl Heyecanı

Geçmiş yıllarda Caroline Wozniacki, Simona Halep, Agnieszka Radwanska, Andrea Petkovic, Ekaterina Makarova, Angelique Kerber, Karolina Pliskova, Sabine Lisicki gibi birçok yıldız raketi ağırlayan Cumhuriyet Kızları’nda bu sene 26 Ekim’de ana tablo maçları başlayacak, 30 ve 31 Ekim’deki final maçlarıyla turnuva sona erecek.

Her sene Cumhuriyet Bayramı haftasına göre planlanan toplam 25 bin dolar ödüllü ITF kapalı kort turnuvası, sahip olduğu güçlü katılımcı listesiyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından biri olan Cumhuriyet Kızları turnuvasında, 1 numaralı seri başı olarak dünya eski 15 numarası 4 WTA, 16 ITF şampiyonluğu bulunan Estonyalı raket Kaia Kanepi mücadele edecek. Milli sporcularımız Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, Doğa Akyürek, Zeynep Sönmez, İpek Öz ve Ayla Aksu da turnuvada şampiyonluk için iddialı isimler olarak öne çıkıyor.

27 Ekim 2020 Salı günü saat 10.00’da TED Spor Kulübü Tesislerinde düzenlenecek turnuvanın basın toplantısı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz, milli sporcularımız Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay ve Turnuva Direktörü Melis Yafe’nin katılımıyla gerçekleştirilecek.

“Cumhuriyet Kızları Tenisimizin Çok Önemli Bir Değeri”

Türkiye’de tenisin seviyesini her geçen gün daha da yukarı çıkarmak ve Türkiye’yi bir tenis ülkesi yapmak amacıyla sene boyunca yüzlerce uluslararası turnuva düzenlendiğini belirten TTF Başkanı Cengiz Durmuş, “20 yıldır Cumhuriyet Bayramımızı da içine alan tarihlerde gerçekleşen Cumhuriyet Kızları turnuvamız tenisimizin çok önemli bir değeri. Geçtiğimiz sene milli sporcumuz Pemra Özgen turnuvayı finalist olarak tamamladı ve ülkemizi gururlandırdı. Bu sene de sporcularımızın başarılı bir turnuva geçireceğine inancım tam. Bir gelenek haline gelen Cumhuriyet Kızları turnuvasının organizasyonunu üstlenen TED Spor Kulübü’ne teşekkürlerimi sunuyor, Türkiye Tenis Federasyonu olarak tüm kurullarımızla bu turnuvaya destek olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Düzenledikleri turnuvalarda amacın Türk bir oyuncunun finale çıkması ve hatta şampiyon olması olduğuna dikkat çeken TED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz ise şunları söyledi: “En fazla uluslararası turnuva düzenleyen kulübümüzü destekleyen Türkiye Tenis Federasyonu’na ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Genç oyuncular da bu turnuvada yer alan tecrübeli isimleri izleyerek teniste başarıya ulaşmak için çalışmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini görüyor. Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü olarak azimle bu turnuvayı düzenlemeye devam edecek ve Türk bir oyuncunun şampiyonluğunu alkışlayacağız.”

20. Cumhuriyet Kızları turnuvası Aksigorta, Fıratpen, Naviosa, Princess Cruises, Beeo Propolis, Saka , Çamlıca, Decathlon , OtoFenix, Bi aracım, Mcc Eldiven Maske, Propointsports ve Artengo sponsorluğunda düzenleniyor.