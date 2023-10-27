Cumhuriyet Coşkusu Etaplara Taşınıyor

Otomobil sporları arenasında öncü ekiplerden olan Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan ve Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutlamak için özel düzenlenen '100. Yıl Rallisi'nde boy göstermeye hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, bu anlamlı rallide genç pilotları ile yarışacak.

Bu sezon hem yurt içinde hem de yurt dışında başarıyla mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye, Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel olarak düzenlenen ‘100. Yıl Rallisi’ne katılıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Bolu Valiliği, Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi katkılarıyla düzenlenen, Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası 4. yarışı olan ‘100. Yıl Rallisi’, 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Bolu’da koşulacak.

Rallinin startı, 27 Ekim’de saat 18.00'de Bolu Valiliği önünde yapılacak seremoni ile verilecek. Ekipler, iki gün boyunca toplam uzunluğu 294,63 kilometre olan dokuz özel etapta mücadele verecek. Ralli, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde, 29 Ekim tarihinde saat 16.00’da Bolu Valiliği önündeki finiş seremonisiyle son bulacak. 100. Yıl Rallisi'ne 63 otomobil ve 126 sporcu yarışacak.

Murat Bostancı: 100. Yıl Rallisi’nde Cumhuriyetimizin gücünü temsil ediyoruz

Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılına özel bu ralliye genç pilotları Ali Türkkan, Efehan Yazıcı ve Mert Yudulmaz ile katılıyor. Ali Türkkan’a Burak Erdener co-pilot olarak eşlik ediyor. Efehan Yazıcı’nın co-pilot koltuğunda Castrol Ford Team Türkiye altyapısından yetişen Sevi Akal otururken, Mert Yudulmaz ise deneyimli co-pilotu Özden Yılmaz ile yarışıyor. İkililer, güçlü Ford araçlarıyla mücadele edecekleri rallide podyumu hedefliyor.

Castrol Ford Team Türkiye'nin pilot koçu olan şampiyon pilot Murat Bostancı, ‘100. Yıl Rallisi’ hakkında şu ifadeleri kullandı: “100. Yıl Rallisi, bizim için sadece bir yarış değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin gücünü, dayanıklılığını ve zaferini temsil etme fırsatı. Türkiye'nin ralli arenasında bir adım önde yer almanın gururunu yaşayan Castrol Ford Team Türkiye olarak, Cumhuriyet değerlerine olan derin bağlılığımızı bir kez daha gösterme fırsatını buluyoruz. Bu özel etkinlik aynı zamanda Türkiye'nin otomobil sporlarına katkımızı bir adım daha ileri taşıma ve gelecekteki yetenekleri teşvik etme fırsatı sunuyor.”

Castrol Ford Team Türkiye, yetenekli ve hızlı pilotlarıyla motor sporlarında sezonun ilk organizasyonu olan 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın önceki yarışlarında podyumu domine etmeye başardı. Başarılarla dolu 26. yılını kutlayan takım, bu sezon da şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerliyor. Castrol Ford Team Türkiye ayrıca her kesimden ralli sürücüsüne açık tek marka ralli kupası olan Fiesta Rally Cup ile ülkemizin en uzun soluklu yarışını düzenliyor.

Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye’de ralli sporuna altyapıdan tepeye kadar yatırım yapan bir takım olarak spora hizmet etmeyi sürdürüyor. Ralli sporunda genç yıldızları desteklemek için pilot kadrosunu büyük oranda yenileyerek daha da gençleşen takım, 21 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç ralli takımı konumunda.

Genç pilotlarıyla Türkiye’yi Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında daha rekabetçi seviyeye taşımayı da hedefleyen Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener ile motorsporlarında Formula 1’den sonraki en popüler şampiyonalardan biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) başarıyla yarıştı.