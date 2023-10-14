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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbek'e tebrik telefonu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbek'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i, yönetiminin mali ve idari yönden ibra edilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i, yönetiminin mali ve idari yönden ibra edilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek ile kulübün Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nın ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erdoğan, Özbek'i, yönetiminin mali ve idari yönden ibra edilmesi dolayısıyla kutladı.

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