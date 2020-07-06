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Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı sona erdi

Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı sona erdi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde beşincisi düzenlenen Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı sona erdi.

Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışlarında dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa ve ödülleri verildi.

Yarışmalar sonucunda genel klasmanda birinciliği Denizli'den Hikmet Sabancı, ikinciliği Muğla'dan Murat Çiftçi üçüncülüğü ise Muğla'dan Oğuzkan Sadeer elde etti.

Kadın pilotlar klasmanında Muğla'dan Ayşenur Katırcı birinci, İstanbul'dan Nida Gürsoy ikinci, Kayseri'den Büşra Özkesici ise üçüncü oldu.

Spor klasmanında da birinciliği Ankara'dan Onur Akın, ikinciliği Denizli'den Oktay Atmaca, üçüncülüğü ise Muğla'dan Ayşenur Katırcı kazandı.

Sporculara ödülleri Turhal Belediyesi Başkan Yardımcısı Bekir Ay, Turhal Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Kurtul, Tokat Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak ve Turhal Havacılık Kulübü Başkanı Mustafa Başdemir tarafından verildi.

Genel klasmanda birinciliği elde eden Hikmet Sabancı ikinci kez yarışmaya katıldığını ve ilk kez derece elde ettiğini ifade ederek, "Güzel bir bölge. Dört gün boyunca güzel uçuşlar çıktı. Bölge rekorunu da kırmış olduk. Gayet başarılı güzel bir organizasyon. Bundan sonraki yarışlara da tekrar geleceğim." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe YarışıTokatTurhal
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