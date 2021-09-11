Cristiano Ronaldo, Manchester United'a gollerle döndü

Ronaldo'nun 12 yıl aradan sonra yeniden formasını giydiği Manchester United, Premier Lig'in 4. haftasında Newcastle United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 45+2 ve 62. dakikalarda Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes, 90+2. dakikada Jesse Lingard'ın kaydettiği gollerle 4-1 galip geldi. Newcastle United'ın tek golünü 56. dakikada Javier Manquillo attı.

Bu sonuçla Manchester United 10 puana ulaştı. Newcastle United ise bir puanda kaldı.

Öte yandan günün öne çıkan diğer karşılaşmasında Manchester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City'yi 1-0 mağlup etti. Arsenal ise Norwich City'yi 1-0'lık skorla geçerek sezonun ilk galibiyetini aldı.