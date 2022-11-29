Cristiano Ronaldo İstanbul'da!

Manchester United takımı ile yollarını ayıran ve Dünya Kupası bitiminde transferi netleşecek olan Cristiano Ronaldo'nun figürü New York’taki lansmanından 10 gün sonra, İstanbul'daki hayranlarıyla buluştu.

Bir ayı aşkın süredir devam eden 'Madame Tussauds İstanbul'da görmek istediğiniz ünlü isim kim?' anketinde açık ara oy oranıyla Cristiano Ronaldo ilk sırada gelirken, Madame Tussauds İstanbul yetkilileri anket sonrası harekete geçti. Kalıcı olarak getirilen figür, ilk gün itibariyle ziyaretçi akınına uğrarken, yıldız futbolcunun hayranları figür ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Merlin Entertainments Türkiye Genel Müdürü Tankut Tonger, figürün tanıtım toplantısında açıklama da bulunarak, ''Ronaldo dünyanın en başarılı futbolcularından biri, bu sebeple ülkemizde ve dünyada yoğun ilgi göreceğini biliyorduk. Öyle de oldu. Bildiğiniz gibi şu an hala Portekiz’in takım kaptanı olarak Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. Şu an kariyerinde bir durgunluk döneminde gibi görünse de Madame Tussauds ailesi olarak biz küllerinden yeniden doğacağına inanıyoruz ki ziyaretçilerimizden gelen yoğun ilgi de bu inancımızı sağlamlaştırıyor. Madame Tussauds İstanbul, bugünden tam 6 yıl önce 28 Kasım 2016 yılında açıldı. Yolculuğuna 55 figür ile çıkan merkezimizde Ronaldo ile birlikte 71 figürümüz var. Çok yakında Tuba Büyüküstün de ailemize katılacak. Önümüzdeki yıl yeni isimleri de sizlerle buluşturacağız ancak şimdilik sürpriz diyelim.'' dedi.

Futbol yıldızına dair her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü!

Portekiz milli takımının kaptanı olan Cristiano Ronaldo’nun figürü, Portekiz milli takımının yeşil ve kırmızı ev sahibi forması ve futbolcunun Dünya Kupası’nda da ayağında olan Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Elite Firm-Ground kramponlarını giyiyor. Böylece Ronaldo’nun başarılarından güç alan emin duruşunun yarattığı duygu ziyaretçilere de ulaşıyor.

170 saatin sonunda bir Cristiano Ronaldo daha ortaya çıktı!

Kalıbı yaklaşık 170 saatte çıkarılan balmumu figürüne tek tek ekilen saç, kirpik ve kaşların eklenmesi ise neredeyse 140 saat sürdü. Cristiano Ronaldo, balmumu figürünü incelerken özellikle saçlarının ve gözlerinin benzerliğinden çok etkilenerek, ''Bu gerçekten balmumu mu? Şaka yapıyor olmalısınız. Yüzü de inanılmaz. İki tane Ronaldo varmış gibi!” dedi.