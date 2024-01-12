CHP'li Şerefhan: Türk Futboluna Zarar Veriliyor

Son 2 ayda futbol dünyasındaki kaosa engel olamayan Türkiye Futbol Federasyonu yine tartışmalı bir karara imza atarken kadrodaki yabancı oyuncuların aynı anda ilk 11'de oynayabileceğine hükmetmesine ana muhalefet partisi CHP'den tepki geldi. CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, sahada 3 yerli oyuncu kuralının rafa kaldırılmasının uzun vadede Türk futboluna zarar vereceğini söyledi.

"Yasaklara ve kısıtlamalara karşıyız, ancak Türk futbolunun alt yapılarına indirilecek darbelere de karşıyız" diyen Demirhan Şerefhan TFF'den genç Türk oyuncuların önünü açacak kurallar getirmesini istedi.

Şerefhan, "Milli takımlarımızda Türkiye'den yetişip forma giyen oyuncu sayısı hızla düşüyor. Genelde Almanya, Avusturya ve diğer ülkelerin alt yapısında oynayan isimler kadroda yer bulmaya başladı. Niçin? Çünkü TFF yerli oyuncuların sistemde forma şansı bulmalarını sağlayacak ortamı yaratamıyor. Bizler de büyük paralar ödenen yabancı oyuncuların sınırlamalarla forma giymelerine engel olunmasına sıcak bakmıyoruz. Ancak Türkiye'nin 4 bir yanındaki alt yapıdan yetişen çocuklar üst yapıda nasıl şans bulacak? Burada TFF'ye düşen Türk oyuncu oynatan kulüplere maddi olarak destek sağlaması böylelikle Türk oyuncuların önünün açılmasıdır. Bunu çeşitli şekillerde uygulayabilirsiniz. ANcak hakemlerin sahada dövülmesine kayıtsız kalan, takımları sahadan çeken başkanlara yaptırım uygulayamayan, son olarak da Suudi Arabistan'daki kupa skandalına imza atan TFF'den ve başkanları Mehmet Büyükekşi'den Türk futbolunun geleceği için radikal ve doğru karar almasını beklemiyoruz. TFF Başkanı ve yönetimi sadece koltuğunu korumak için geçici çözümlerle Türk futbolunu ne yazık ki uçuruma sürüklüyor" dedi.