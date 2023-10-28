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Chelsea, Brentford'a yenildi

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Chelsea, Brentford'a yenildi
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında, Chelsea, konuk ettiği Brentford'a 2-0 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında, Chelsea, konuk ettiği Brentford'a 2-0 mağlup oldu.

Son iki sezon boyunca yüksek miktarlı bonservis bedelleri karşılığında kadrosuna kattığı önemli transferlere rağmen istikrarlı bir performans sergileyemeyen Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Brentford'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Brentford'a 3 puanı getiren golleri, 58. dakikada Ethan Pinnock, 90+6. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti.

13 puanlı Brentford, maç fazlasıyla 10. sıraya yükselirken, 12 puanda kalan Chelsea ise 11. sırada yer aldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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