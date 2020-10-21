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Cem İlkel İstanbul Challenger TED Open’da tur atladı

İstanbul Challenger TED Open’da milli tenisçimiz Cem İlkel, Fransız raket Elliot Benchetrit'i 6-4, 6-3 yenerek 2. tura yükseldi.

Cem İlkel İstanbul Challenger TED Open’da tur atladı

Türkiye’nin en köklü tenis organizasyonu İstanbul Challenger TED Open ikinci gün karşılaşmaları ile devam etti. 12 maçın oynandığı ikinci günde, elemelerden gelen isimler adlarını üst tura yazdırmayı başardı.

Milli sporcumuz Cem İlkel 1 saat 20 dakika süren karşılaşmada Fransız rakibi Elliot Benchetrit’i ilk servislerinden yüzde 76 ile puan çıkararak zorlanmadan geçti. İkinci güne elemelerden gelen raketler damga vurdu. Elemelerden gelen ABD'li raket Mackenzie McDonald, şanslı kaybeden Teymuraz Gabashvili 6-4, 6-1 yendi. Elemelerden gelen Hırvat raket Nino Serdarusic, şanslı kaybeden Alexey Vatutin karşısında 4-6, 6-3, 6-1 ile kazanarak adını son 16 arasına yazdırdı. Fransız raket Tristan Lamasine elemelerden gelip Kanadalı Peter Polansky'i 4-6, 6-2, 7-5 ile geçerek ikinci tura yükseldi.

Turnuvada 2 numaralı seri başı olarak mücadele eden, geçtiğimiz hafta Lisbon Challenger’da şampiyonluğu göğüsleyen İspanyol Jaume Munar’ın İstanbul Challenger’daki serüveni başladı. Munar, merkez kortta İsveçli Elias Ymer’i 6-3, 6-3 geçerek 2.tura yükseldi. 8 numaralı seri başı Mohamed Safwat’ı 7-6, 6-0 yenen Roberto Marcora adını ikinci tura yazdırdı. Kazak raket Dmitry Popko, Slovak Martin Klizan da rakiplerini geçerek son 16 raket arasına kaldı.

Yarın (21 Ekim) oynanacak üçüncü gün karşılaşmalarında turnuvada yoluna devam eden Türk raket Altuğ Çelikbilek de sahne alacak. Altuğ dünya 176 numarası Avusturyalı raket Sebastian Ofner ile karşılaşacak. Bugün gerçekleşen Altuğ Çelikbilek ve Sarp Ağabigün’ün skor 5-5 iken yarıda kalan çiftler mücadelesi de yarın devam edecek. Cengiz Aksu- Aldin Setkic ile kurduğu ortaklıkla, Koray Kırcı ise Ergi Kırkın ile kurduğu ortaklıkla ilk çiftler mücadelelerine yarın TED kortlarında çıkacaklar.

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Cem İlkelİstanbul ChallengerTED OpenTenis
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