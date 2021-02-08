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Cem Bölükbaşı Formula 3’teki performansıyla alkış topluyor

Formula 3 Asya Şampiyonası’nda ilk kez tam sezon yarışan Cem Bölükbaşı, Abu Dabi, Yas Marina Pisti’nde düzenlenen üçüncü raunttan topladığı puanlarla en başarılı ilk sekiz yarışçı arasında yer aldı.

Cem Bölükbaşı Formula 3’teki performansıyla alkış topluyor

Espordaki başarılı kariyerini profesyonel yarış pistlerine taşıyan genç sporcu Cem Bölükbaşı, ilk kez tam sezon yarıştığı Formula 3 Asya Şampiyonası’nda başarısını sürdürüyor. Hafta sonu düzenlenen ve turnuvanın 7, 8 ve 9. yarışlarına sahne olan üçüncü rauntta Bölükbaşı, genel klasmanda 39 puana ulaşarak 8. sıraya yerleşti.

En iyi dereceyi elde etti

Formula 1 yarışlarının da yapıldığı Abu Dabi’deki Yas Marina Pisti’nde turnuvanın üçüncü raunt yarışlarını tamamlayan Bölükbaşı, cumartesi yapılan ilk yarışı 7. olarak bitirdi. Pazar günü gerçekleşen ikinci yarışta ise 5. sırayı alarak Formula 3 Asya Şampiyonası’nda bugüne kadarki en iyi derecesini elde etti. Üçüncü yarışta şanssız bir kaza sonrasında yarışı bırakan genç pilot, bu yarıştan puan alamasa da turnuvanın bitimine iki ayak kala toplam 39 puana ulaşarak genel sıralamada 8. sırada yerini aldı.

Sezonun 4. raundunda yer alan 10, 11 ve 12. yarışlar Dubai Autodrome pistinde, 12-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Düzenlenen tüm yarışlar, Cem Bölükbaşı’nın YouTube kanalı üzerinden Türkçe anlatımla canlı olarak izlenebiliyor.

Şampiyonada Doğuş Grubu’nun ana desteğiyle yer aWlan Bölükbaşı’yı, aynı zamanda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Rixos Otelleri, Samsung, Mavi Jeans, Cafe Crown ve TEM Agency de destekleriyle yalnız bırakmıyor.

Hedef motorsporlarında en üst seviye! 

İlk Formula 3 deneyimini 2019 yılında Formula Renault Eurocup’ın 9. ayağında, Hockenheim pistinde elde eden genç yarış pilotu, tek koltuklu araç yarışında gösterdiği bu ilk başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Espordan gerçek yarışa geçişin en başarılı ve dünyadaki nadir örneklerinden biri olarak otoriteler tarafından yakından takip edilen Bölükbaşı, 2019 ve 2020 sezonlarında GT4 Avrupa Şampiyonası’nda ise Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımının direksiyonunu paylaştı; 2020 sezonunu BOM takımında Pro-AM klasmanında ikincilik podyumunda tamamladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Cem BölükbaşıSpor HaberleriFormula 3
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