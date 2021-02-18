Cem Bölükbaşı Formula 3’te ilk 10’da!

Formula 3 Asya Şampiyonası’nda ilk kez tam sezon yarışan Cem Bölükbaşı, Samsung’un da desteği ile şampiyonada önemli başarılara imza atıyor. Bölükbaşı şu ana kadar yapılan dört yarışta genel klasmanda 49 puana ulaşarak turnuvanın en iyi ilk 10 yarışçısı arasında yer alıyor.

Formula 3 Asya Şampiyonası’nın son yarışları 19 - 20 Şubat’ta Abu Dhabi Yas Marina’da gerçekleşecek. Tüm yarışlar, Cem Bölükbaşı’nın YouTube kanalı üzerinden Türkçe anlatımla canlı olarak da izlenebiliyor. Samsung da sponsorluk kapsamında Cem Bölükbaşı’na iletişiminde kullanması için monitör ve SSD’leri ile destekte bulunurken onu pistlere de hazırlayarak yalnız bırakmıyor. Bölükbaşı yarışlara Samsung’un SSD ve monitörlerinin kullanıldığı simülasyonlarla hazırlanıyor.

Cem Bölükbaşı, “Ülkemizde motor sporlarına olan ilgi sürekli artıyor. Bu alanda başarı, kişisel performansa olduğu kadar verilen sponsorluklara da bağlı. Bu yüzden bu şampiyonada bana destek veren Samsung’a çok teşekkür ediyorum. Bu desteklerle ülkemin bayrağını dünyanın en büyük pistlerinde gururla dalgalandırmaya devam edeceğim.” dedi.

Bölükbaşı geçtiğimiz yıl da Samsung Grand Prix E-spor video oyun turnuvasına katılarak oyun tutkunlarıyla birlikte online ortamda yarışmış, kazananlara Samsung 27” CRG5 Gaming Monitör ve Samsung 970 Evo 500 GB NVMe SSD hediye edilmişti.