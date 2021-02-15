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Cem Bölükbaşı Formula 3’te başarılı performansını sürdürüyor

Formula 3 Asya Şampiyonası’nda ilk kez tam sezon yarışan Cem Bölükbaşı, Abu Dabi, Yas Marina Pisti’nden sonra Dubai’de devam eden şampiyonanın dördüncü raundunda da başarısını sürdürdü.

Cem Bölükbaşı Formula 3’te başarılı performansını sürdürüyor

Espordaki başarılı kariyerini profesyonel yarış pistlerine taşıyan genç sporcu Cem Bölükbaşı, ilk kez tam sezon yarıştığı Formula 3 Asya Şampiyonası’nda adından söz ettirmeye devam ediyor.  Hafta sonu Dubai Autodrome pistinde tamamlanan şampiyonanın dördüncü raundu sonrasında Bölükbaşı, genel klasmanda 49 puana ulaşarak 9. sıradaki yerini korudu.  

Dubai Autodrome pistindeki yarışlarda cuma yapılan ilk yarışı 7'nci, cumartesi yarışında 8’inci pazar günkü son yarışı 12’nci sırada tamamlayarak Bölükbaşı, toplam 49 puanla turnuvanın en iyi ilk 10 yarışçısı arasında yer almaya devam etti. 

Formula 3 Asya Şampiyonası’nın son yarışları 19-20 Şubat’ta Abu Dabi Yas Marina’da gerçekleşecek. Tüm yarışlar, Cem Bölükbaşı’nın YouTube kanalı üzerinden Türkçe anlatımla canlı olarak izlenebiliyor.

Şampiyonada Doğuş Grubu’nun ana desteğiyle yer alan Bölükbaşı’yı, aynı zamanda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Rixos Otelleri, Samsung, Mavi Jeans, Cafe Crown ve TEM Agency de destekleriyle yalnız bırakmıyor.

Hedef motorsporlarında en üst seviye! 

İlk Formula 3 deneyimini 2019 yılında Formula Renault Eurocup’ın 9. ayağında, Hockenheim pistinde elde eden genç yarış pilotu, tek koltuklu araç yarışında gösterdiği bu ilk başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Espordan gerçek yarışa geçişin en başarılı ve dünyadaki nadir örneklerinden biri olarak otoriteler tarafından yakından takip edilen Bölükbaşı, 2019 ve 2020 sezonlarında GT4 Avrupa Şampiyonası’nda ise Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımının direksiyonunu paylaştı; 2020 sezonunu BOM takımında Pro-AM klasmanında ikincilik podyumunda tamamladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Formula 3Spor HaberleriCem Bölükbaşı
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