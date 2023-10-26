Cem Bölükbaşı, Cumhuriyetin 100’üncü yılında Super Formula final yarışına çıkacak

28 – 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek sezonun son yarış hafta sonu, cuma günü düzenlenecek antrenman seansıyla başlayacak. Cumartesi ve pazar günleri 2 ayrı yarış gerçekleştirilecek ve pilotlar, her iki gün de ayrı sıralama seansına çıkacak. Serinin kupa seremonisi ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü gerçekleştirilecek.

Espordaki başarılarının ardından açık tekerli yarış serilerine geçen ve 2022 senesinde Formula 2’ye kadar yükselerek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, Formula 1'e en yakın seri olarak kabul edilen Super Formula’da ilk sezonunu tamamlamaya hazırlanıyor.

Cumartesi ve pazar günleri iki farklı yarış gerçekleştirilecek

Cem Bölükbaşı’nın TGM Grand Prix aracıyla Japonya’da yer alan Suzuka Yarış Pisti’nde mücadele edeceği sezonun kapanış yarışları 28 – 29 Ekim günlerinde koşulacak. Buna ek olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na denk gelen Pazar günü kupa seremonisi de gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Milli Sporcumuz pistte olacak

Pilotlar piste ilk olarak antrenman seansında çıkacak. 28 Ekim Cumartesi gecesi 03.30’da başlayacak sıralama turlarının ardından aynı günün sabahı saat 08.30’da ise sezonun son yarış hafta sonunun, ilk yarışı gerçekleştirilecek.

Sezonun son raundu 29 Ekim Pazar günü, Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenecek. Milli sporcumuz Cem Bölükbaşı; Suzuka Yarış Pisti’nde düzenlenecek yarış için önce gece 02.50’de sıralama turlarına çıkacak, devamında sabah 08.30’da tekrar piste çıkarak damalı bayrağı ilk gören pilot olmak için yarışacak.

Bölükbaşı Super Formula’daki ilk puanını yine Suzuka Yarış Pisti’nde almıştı

Pistlere 55 numaralı TGM Grand Prix aracıyla çıkan Cem Bölükbaşı, yine bir milli bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koşulan ve Suzuka Pisti’nde gerçekleştirilen yarışa 17’nci sıradan başlayıp, liderin 15 saniye (15.728) ardında 9’uncu sırada tamamlamıştı. Bu performansıyla ilk 10’a girerek 2 puanın sahibi olan Bölükbaşı, ilk puanlarını hanesine Suzuka Pisti’nde yazdırmıştı.

Cem Bölükbaşı’na Türkiye’den yoğun destek var

Ana sponsorları Borusan Otomotiv, ZES (Zorlu Energy Solutions), Kuzu Grup, Armsto ve TEM Agency yanı sıra Mavi, MESA Holding, Rixos Hotels, Tersane İstanbul, HRX Racewear İtalya, Gentaş Kimya, Neogen, ve Çınar Rugs desteğiyle Super Formula’da yer alan milli sporcuyu GoTürkiye, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) da destekliyor.