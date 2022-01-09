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Çaykur Rizespor, Yusuf Sarı'yı renklerine bağladı

Kulüp Başkanı Tahir Kıran, "Transferde yardımlarını esirgemeyen Trabzonspor camiasına, başkanına teşekkür ediyorum" dedi.

Çaykur Rizespor, Yusuf Sarı'yı renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Trabzonspor'dan Yusuf Sarı'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Çaykur Didi Stadı'nda düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Tahir Kıran, yönetim kurulu üyeleri ve Yusuf Sarı katıldı.

Kıran, burada yaptığı açıklamada, Yusuf Sarı'nın önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Transferde yardımlarını esirgemeyen Trabzonspor camiasına, başkanına teşekkür ediyorum. İkinci yarıda Rizespor'un başarısı için ter dökecek, elinden gelenin en iyisini yapacak. Bonservisi ile bize geliyor. Sezon sonunda sözünü aldık. Sezon sonunda oturup tekrar görüşmemizi yapacağız. Detaylar sezon sonunda netlik kazanacak." dedi.

Kıran, futbolcunun iki akraba şehrin birinden diğerine geldiğini vurgulayarak, yabancılık çekmeyeceğini sözlerine ekledi.

Yusuf Sarı, Tahir Kıran'a teşekkür ederek, "Rizespor camiası için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Mutluyum. Büyük bir camiadan büyük bir camiaya geldim. Çok konuşmaya gerek yok." diye konuştu.

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