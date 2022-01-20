Çaykur Rizespor sahasında galip

11. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Deniz Hümmet, orta sahada kaptığı topu ağır zemine rağmen ceza sahası içerisine kadar sürdükten sonra boş pozisyondaki Pohjanpalo'ya aktarmak istese de savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada kazanılan faul atışında Fredy'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında Veysel Sarı'nın göğsü ile kontrol edip vuruşunda, kaleci Tarık Çetin direk dibinde yatarak filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından elverişsiz hava koşulları nedeniyle dün 22. dakikada tatil edilen karşılaşma, bugün kaldığı yerden Fraport TAV Antalyaspor'un taç atışı ile devam etti.

32. dakikada Deniz Hümmet'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Pohjanpalo'nun yarım volesini kaleci Boffin, güçlükle çelmeyi başardı.

35. dakikada Doğukan Sinik'in soldan ceza yayı üzerinde yerden plase vuruşunda kaleci Tarık Çetin'in elinden kaçırdığı topu Wright, boş kaleye gönderdi: 0-1.

40. dakikada Wright'ın ceza yayı dışından sert şutunda, Tarık Çetin'in yatarak çeldiği top, direğe çarparak kornere çıktı.

44. dakikada Selim Ay'a ceza sahası içerisinde yapılan müdahaleyi VAR uyarısının ardından kenara gelip izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltıya hükmetti.

45+1. dakikada Pohjanpalo'nun penaltı vuruşunda, kaleci Boffin doğru köşeyi tahmin etse de top filelere gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

Dün başlayan karşılaşmanın 17. dakikasında saha çizgilerinin kapanması nedeni ile görevliler tarafından temizlik yapılmış, 20. dakikada maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu her iki takımın teknik direktörü ve takım kaptanları ile görüşerek oyunun devam etmesine karar vermişti.

Kar yağışının ve elverişsiz şartların devam etmesi nedeniyle 22. dakikada Uğurlu, yardımcıları ve oyuncuları soyunma odasına davet etmiş ardından karşılaşma tatil edilmişti.

58. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Gökhan Gönül'ün ön direkte kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.

67. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Gökdeniz Bayrakdar'ın çaprazdan plase vuruşunda, kaleci Tarık Çetin uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.

83. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın pasında savunmadan seken topu önünde bulan Crivelli'nin penaltı noktasından sert şutunda, kaleci Tarık Çetin soluna yatarak meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Karşılaşma, 2-1 Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile tamamlandı.