Carlos Sainz, Singapur Grand Prix'sinde İlk Sıradan Başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı olan Singapur Grand Prix'si öncesinde sıralama turları tamamlandı. Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Singapur'da yer alan 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde 1 dakika 30.984 saniyelik derecesiyle ilk sıranın sahibi oldu.

George Russell İkinci, Charles Leclerc Üçüncü

Sainz'ın hemen arkasında, yalnızca 0.072 saniye farkla Mercedes pilotu George Russell ikinci olurken; Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc ise liderden 0.079 saniye yavaş bir zamanla üçüncü sırayı aldı.

Red Bull'un Şok Eleme Sonuçları

Bu sezonun favori takımlarından Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ve Meksikalı takım arkadaşı Sergio Perez, sıralama turlarının ikinci seansında elendi. Bu, özellikle sezon genelinde oldukça başarılı performanslar sergileyen Red Bull için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Yarış Zamanı

Singapur Grand Prix'si, 62 tur üzerinden gerçekleştirilecek ve yarış yarın Türkiye Saati ile 15.00'te başlayacak.

Singapur Grand Prix Grid