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Carlos Sainz, Singapur Grand Prix'sinde İlk Sıradan Başlayacak

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Carlos Sainz, Singapur Grand Prix'sinde İlk Sıradan Başlayacak
Ferrari pilotu Carlos Sainz, Singapur Grand Prix'sinin sıralama turlarında ilk sırayı aldı. George Russell ikinci, Charles Leclerc ise üçüncü oldu. Red Bull'un yıldız pilotu Max Verstappen ve Sergio Perez, sıralama turlarında elendi. Yarış, yarın TSİ 15.00'te Marina Bay Caddesi Pisti'nde yapılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı olan Singapur Grand Prix'si öncesinde sıralama turları tamamlandı. Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Singapur'da yer alan 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde 1 dakika 30.984 saniyelik derecesiyle ilk sıranın sahibi oldu.

George Russell İkinci, Charles Leclerc Üçüncü

Sainz'ın hemen arkasında, yalnızca 0.072 saniye farkla Mercedes pilotu George Russell ikinci olurken; Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc ise liderden 0.079 saniye yavaş bir zamanla üçüncü sırayı aldı.

Red Bull'un Şok Eleme Sonuçları

Bu sezonun favori takımlarından Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ve Meksikalı takım arkadaşı Sergio Perez, sıralama turlarının ikinci seansında elendi. Bu, özellikle sezon genelinde oldukça başarılı performanslar sergileyen Red Bull için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Yarış Zamanı

Singapur Grand Prix'si, 62 tur üzerinden gerçekleştirilecek ve yarış yarın Türkiye Saati ile 15.00'te başlayacak.

Singapur Grand Prix Grid

SıralamaSürücü
1Carlos Sainz
2George Russell
3Charles Leclerc
4Lando Norris
5Lewis Hamilton
6Kevin Magnussen
7Fernando Alonso
8Esteban Ocon
9Nico Hulkenberg
10Liam Lawson
11Max Verstappen
12Pierre Gasly
13Sergio Perez
14Alex Albon
15Yuki Tsunoda
16Valtteri Bottas
17Oscar Piastri
18Logan Sargeant
19Zhou Guanyu
20Lance Stroll

Kaynak:Haber Kaynağı

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