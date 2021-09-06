Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den milli oyuncu Caner Erkin'i kadromuza kattık." ifadesi kullanıldı. Açıklamada Caner Erkin ile kulübün ikinci başkanı Serkan Hurma'nın Fatih Karagümrük formasıyla çekildiği fotoğrafa da yer verildi.

İstanbul temsilcisi ayrıca, son olarak Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Adnan Uğur ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Türk asıllı Belçikalı futbolcunun çeşitli yaş gruplarında 28 kez Belçika Milli Takımı forması giydiği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Caner Erkin'e teşekkür

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncumuz Caner Erkin, Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olmuştur. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe'deki ikinci dönemi 1 sezon süren Caner, 2020-2021 sezonunda 34 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.