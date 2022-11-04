Çanakkale Tarihi Alan’da Atlar Cumhuriyet Kupası için 120 km koştu

Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı, Uluslararası Atlı Dayanıklılık Federasyonu (FEİ) ve Tanfer Grup desteği ile gerçekleşen uluslararası yarışma 10 saatlik mücadele sonunda 120 kilometrede Ürdün’den katılan Sattam Abas Snaip birinci olurken ikinciliği Kayra Aranmış üçüncülüğü ise İrem Kavraz elde etti..

Dereceye giren sporcu İrem Kavraz yaptığı derece ile Dünya Şampiyonası’na kalifiye olurken sevincini takım arkadaşları ile paylaştı… İrem Kavraz, “Zorlu bir parkura rağmen güzel havanın avantajıyla The Mask ile uyum içinde güzel bir sonuç elde ettik … Çok mutluyum… Artık hedefim Dünya şampiyonluğunda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek… Bana destek olan Mehmet Tanfer’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Uluslararası yarışmanın sponsoru iş insanı Mehmet Tanfer, “Uluslararası Atlı Dayanıklılık şampiyonasına 24 takım katıldı. Atlı Dayanıklılık sporunun ülkemizde gelişmesi için bu etkinliği düzenledik. Yeni nesile ata sporumuzu ve at sevgisini aşılamak için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu. Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması’nın 10 saati aşkın mücadelenin sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Eceabad Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve etkinliğe destek veren işinsanı Mehmet Tanfer birlikte verdiler… Yarışma finalinde dereceye giren sporculara para ödülleri de takdim edildi…

Yarışma sonuçları; Yetişkin 100 km’de 1’inci İsmail Can Çetinkaya, 2’inci Betül Yılmaz, 3’üncü Mehmet Ali Kavraz oldu… Genç Yetişkin 100 km’de 1’inci Cem Çapur, 2’inci Sadiye Serin oldu… Yetişkin 120 Km’de 1’inci Erkan Demir, 2’inci Haluk Yüksel, 3’üncü İsmail Eray Çakal oldu… Genç Yetişkin 120 Km’de SattamAbas Snaip, 2’inci Kayra Aranmış, 3’üncü ise İrem Kavraz oldu…