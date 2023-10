Can Öncü Sezonu Podyumda Tamamladı

Red Bull sporcusu Can Öncü, 2023 Dünya Supersport Şampiyonası’nın (WSSP) final durağı olan İspanya hafta sonunda ikinci yarışı podyumun üçüncü basamağında tamamladı.

Jerez’de sezonun son yarışına yedinci sıradan başlayan Can Öncü, kırımızı bayrakların sallanmasının ardından yaptığı ataklarla bitime 7 tur kala üçüncü sıraya kadar tırmandı. Kalan kısımda da Stefano Manzi’yi yakından takip eden Can Öncü, bu sezon üçüncü kez podyumda yer almayı başardı. Can Öncü aynı zamanda bu sezon geçirdiği uzun süreli sakatlığının ardından ilk kez podyum başarısı göstermiş oldu. Yarışın kazananı ise sezonun da şampiyonu olan Nicolo Bulega oldu.