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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Mavi-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mesut Bakkal'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

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