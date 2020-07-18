Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bir yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri döndü

Tarihinde geçen yıl ilk kez çıktığı Süper Lig'de beklenen performansı gösteremeyerek TFF 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bir yıldır hasretini çektiği Süper Lig'e ikinci kez yükselmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ligin son haftasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor maçında Emrah Başsan (2), Hamroun ve Sissoko'nun golleriyle maçı 4-1'lik skorla kazanan mavi-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonununda Hatayspor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu.

İlk iki sıradaki takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, diğer 4 ekibin de play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de, Cesar Grup Ümraniyespor'u yenerek puanını 62 yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Mavi-beyazlı ekibin yüzü "Şifo Mehmet" ile güldü

Sezon başında teknik direktör Muzaffer Bilazer ile anlaşarak lige başlayan Erzurum ekibi, ligin 4. haftasında Keçiörengücü'ne mağlup olduğu maçın ardından Bilazer ile yollarını ayırdı.

Yaşanan bu ayrılıktan sonra Erkan Sözeri ile anlaşan mavi-beyazlı ekip, Sözeri ile başarılı bir çıkış yakalayarak 2019-2020 sezonun ilk yarısını 30 puanla 2. sırada tamamladı.

Erzurum temsilcisi, TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 3-1 yenilmesi üzerine Sözeri ile anlaşarak ayrıldı.

Geçen yıl Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile 1-1 kalmalarının ardından yönetim ile anlaşarak takımı bırakan Mehmet Özdilek, Sözeri'nin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tekrar teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Geçen sezon kötü gidişatın ardından takımdan ayrılan Özdilek, bu sene ise aynı takımın başında Süper Lig'e çıkmanın heyecanını yaşıyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Özdilek: Bir yıllık emeğin karşılığını şampiyonlukla taçlandırmak çok önemliydi

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 yenerek Süper Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, bir yılın ardından tekrar Süper Lig'e yükselmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun emekler sonrası istedikleri gibi ligi bitirdiklerini ifade ederek, "Bir yıllık bir emek var ve bu emeğin karşılığını şampiyonlukla taçlandırmak çok önemliydi. Başta oyuncularıma ve herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Taraftarın bu şampiyonlukta büyük bir payı olduğunu belirten Özdilek, "En büyük övgüyü onlar hak ediyor çünkü geldiğimiz gün itibarıyla bize inançları hiç kaybolmadı hep desteklediler. Bu lige hakim olan bir teknik adam değilim ama bu takımı çok tanıdığım için burada dostlarımı kırmama adına bu teklifi kabul ettim ve çok da iyi yaptım. Ülke futbolu adına çok zor bir periyottan geçtik. Pandeminin öncesi ve sonrasını ayırırsak her maç finaldi. Son 6 maçın 5'ini kazanan bir takımdan bahsediyoruz." diye konuştu.

Özdilek, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un geçen sene Süper Lig'den düştüğünü anımsatarak, şöyle konuştu:

"Geçen sene beklenmedik ve hak etmediği şekilde ligden düştü. Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu sene daha güçlü şekilde kafası dik şekilde hareket ederek Süper Lig'e döndü. Umarım bu mutluluğu bu gece kutlarız. Bazen beraberliklere bile sevinemedik ve mağlup olduğumuz zaman çok eleştirildik. Çok uzun bir maratondu. 60-70 gün futboldan uzak kalıp aynı ciddiyetle devam eden oyuncularım vardı. Kaybettiğimiz zaman şehrin gardı düşse de bizim gardımız hiç düşmedi. Kendimize ve oyuncularımıza her zaman inandık. 34 hafta sonra hak edilmiş bir şampiyonluk aldık."

Emrah Başsan'ın maçtaki performansını da değerlendiren Özdilek, "Zaman zaman oyuncunun yeteneği birçok maçta ön plana çıktı. Bugün de Obertan'ın sakatlanması nedeniyle Emrah'a 'maç senin' dedim ve öyle kaldı. Ona inancım çok yüksekti çünkü maçın gidişatına göre değişiklik yaparız diye düşünmüştüm. Emrah müthiş bir maç çıkardı. Kolay değil böyle maçlar oynamak ben oynadım psikolojisini iyi bilirim. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.