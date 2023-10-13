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Büyükelçi Konstantinos Koutras, Beyoğluspor Kulübü'nü Ziyaret Etti

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Büyükelçi Konstantinos Koutras, Beyoğluspor Kulübü'nü Ziyaret Etti
Beyoğluspor Kulübü, önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Yunanistan'ın İstanbul Büyükelçisi Konstantinos Koutras, kulübün tarihi tesislerinde bir ziyaret gerçekleştirdi.

Koutras'ı kulüp başkanı ve yardımcıları kapıda karşıladı. Ziyaret kapsamında tesislerde bir tur gerçekleştirildi ve kulübün faaliyetleri hakkında detaylı bilgi paylaşıldı.

Büyükelçi, ziyareti sırasında Beyoğluspor Kulübü'nün tarihi kupa salonunda yer alan resmi deftere imza attı. Defteri imzalarken duygularını da paylaşan Sayın Koutras, kulübün yönetimine ve sporcularına teşekkürlerini iletti. Beyoğluspor'un bu yıl masa tenisi süper ligini kazanmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Beyoğluspor Kulübü 2. Başkanı Stelyo Muhlidis, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Koutras'ın kulübümüze gösterdiği ilgi ve alaka bizler için büyük bir onurdur. Sporun birleştirici gücüyle, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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