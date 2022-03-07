Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası hazırlıklarına Ordu'da devam ediyor

Şampiyona öncesi Ordu'ya gelen Busenaz Sürmeneli, Yeni Ordu Stadı'nda bulunan bireysel sporcu salonunda kampa girerek antrenmanlarına başladı.

21 Mart'a kadar Ordu'da kamp yapacak milli boksör, hazırlıklarına antrenörü Cahit Süme yönetiminde devam ediyor.

Busenaz Sürmeneli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, altın madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi son kampı Ordu'da yaptığını ifade ederek, Ordu'nun kendisine uğur getirdiğini söyledi.

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndaki hedeflerine değinen milli boksör, "Zor bir hazırlık, çünkü rakipleriniz size göre ve sizin tekniğinize göre hazırlanıyor. Herkesin psikolojisi sadece sizi yenmek. Yatıp kalkıp sizi izliyorlar, 'Buse'yi nasıl yenebiliriz?' diye dua ediyorlar. İnşallah en güzel şekilde çalışıp olimpiyat şampiyonluğumuzun ardından kariyerimize bir dünya şampiyonluğunu daha ekleyip ülkemizde İstiklal Marşı'nı okutmak istiyoruz." diye konuştu.