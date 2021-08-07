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Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı
Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı
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Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı

Kokugikan Arena'da Busenaz, tarihi finalde Çinli sporcu Hong Gu'yla karşılaştı.

İlk rauntta tutuk olan Busenaz, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan Busenaz Sürmeneli, bu sayede 5 hakemden de 10'ar puan alarak son raunda üstün girdi.

Son rauntta da üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

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