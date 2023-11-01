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BOM Karting pilotları, puanları topladı

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BOM Karting pilotları, puanları topladı
Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. Ayak Yarışlarına BOM Karting Takımı Damgasını Vurdu

BOM Karting Takımı İzmit Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen Türkiye Karting Şampiyonası 6'ncı ayak yarışlarını, Master Kategori birinciliğiyle tamamladı. Şampiyonanın en yoğun sporcu katılımı olan Mini Kategorisinde de rekabet eden BOM Karting pilotları, hafta sonunda takım adına önemli puanlara imza attılar.

BOM Karting Takımı'nın Master Kategoride yarışan pilotu Muratcan Eğilmez, hafta sonu gerçekleşen 6'ncı ayak yarışlarını birinci olarak tamamladı. Diğer Master kategori pilotlarından Can Özdoğan ise hafta sonunu 5'inci olarak bitirdi. Aynı kategoride yarışan Volkan Saatçioğlu ile BOM Karting'e yeni katılan Suat Mızrak ise takım adına mücadele ettiler.

En çok sporcunun katılım gösterdiği Mini Kategoride ter döken BOM Karting Takımı pilotlarından Efe Ayhan hafta sonunu 6'ncı, Demir Uyan ise 10'uncu tamamladı.

Türkiye Karting Şampiyonası'nın bir sonraki yarışları İzmit Körfez Pisti'nde 25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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