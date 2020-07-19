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Boluspor lige tutundu

TFF 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 mağlup eden Boluspor, sezonu 33 puanla 15. sırada tamamladı ve ligde kaldı.

Boluspor lige tutundu

TFF 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 mağlup eden Boluspor, sezonu 33 puanla 15. sırada tamamladı ve ligde kaldı.

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı görevini bırakıyor

Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı,  yaptığı açıklamada, bu sezon çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

Maçların sona ermesinin ardından yeni bir karar aldığını belirten Çarıkcı, "Bu hafta içinde olağanüstü genel kurul kararı alacağım ve aday olmayacağım." dedi.

Necip Çarıkcı, ilerleyen günlerde basın toplantısı düzenleyerek detaylı açıklamalarda bulunacağını sözlerine ekledi.

Boluspor, bugün tamamlanan 2019-2020 sezonunda son haftaya kadar düşmeme mücadelesi vermiş, deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 yenerek 33 puanla 15. sırada yer alıp ligde kalmıştı.

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