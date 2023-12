Boğaziçi Spor Ödülleri’nde geri sayım başladı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen yılın en iyi sporcuları, takımları ve spor insanlarını bir araya getiren; Türk spor camiasının başarılı ve ünlü simalarının katılımıyla gerçekleşen ve gerek ulusal gerekse uluslararası spor basınında geniş yer bulan Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri’nin bu seneki kazanan adayları şu şekildedir:

En İyi Takım: Galatasaray ya da Vakıfbank

En İyi Basketbol Oyuncusu: Alperen Şengün

En İyi Voleybol Oyuncusu: Melissa Vargas

En İyi Futbol Oyuncusu: Icardi

En İyi Bireysel Sporcu: Adem Asil

En İyi Çıkış Yapan Sporcu: Cansu Bektaş

En İyi Çıkış Yapan Takım: Adana Demirspor ya da BBL Queens

En İyi Antrenör: Santarelli ya da Okan Buruk

En İyi Spor Yorumcusu: İnan Özdemir

En İyi Spor Programı: Voleybol Ülkesi

En İyi Spor Yöneticisi: Mehmet Akif Üstündağ

Başarı ve hikayeleriyle bizleri etkileyen ve bu yüzden oylamaya sunmadan Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu olarak başarılarını tebrik etmek amacıyla verdiğimiz Sportsmanship Brotherhood ödül sahipleri şu şekildedir:

Keep Faith With Your Comrade

Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan

Keep Your Temper

Sevda Altınoluk

Keep Yourself Fit

Gamze Kancar

Keep a Stout Heart in Defeat

Hakan Akkaya

Keep Your Pride Under in Victory

Mahmut Bozteke

Keep a Sound Soul, Clean Mind and a Healthy Body

Emirhan Akçakoca

Mustafa Dilber Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Eda Erdem

Boğaziçi Spor Elçisi Ödülü

Can Küçükosman

Metin Balcı En İyi Boğaziçi Takımı Ödülü

Boğaziçi Üniversitesi Kürek Takımı

Özel Başarı Ödülü Ödülü

A Milli Kadın Voleybol Takımı