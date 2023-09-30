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Bitexen Antalyaspor İstanbul'dan Mutlu Dönüyor

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Bitexen Antalyaspor İstanbul'dan Mutlu Dönüyor
Bitexen Antalyaspor İstanbul'dan Mutlu Dönüyor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bitexen Antalyaspor, İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.​​​​​​​

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bitexen Antalyaspor, İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Önemli Dakikalar

50. dakikada Antalyaspor'un beraberlik golü geldi. Orta sahadan gönderilen uzun pası kontrol eden Güray Vural'ın soldan içeri çevirdiği topu Buksa ceza sahası önünden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1

60. dakikada Antalyaspor 2-1 öne geçti. Güray'ın soldan içeri ortaladığı topu Buksa kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu.

81. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından sert şutun kaleci kornere çeldi.

84. dakikada Muammer Sarıkaya ceza sahası sol çaprazına yakın bölgeden şutunu çekti, kaleci topu kornere gönderdi.

Maç, Antalyaspor'un 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Murat Altan

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin (Dk. 46 Traore), Loshaj (Dk. 70 Rroca), Muammer Sarıkaya (Dk. 88 Eslem Öztürk), Ethemi (Dk. 88 Jackson), Mamadou (Dk. 78 Sambissa), İbrahim Yılmaz

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel (Dk. 70 Erdoğan Yeşilyurt), Larsson (Dk. 70 Bytyqi), Streek (Dk. 84 Bahadır Öztürk), Buksa (Dk. 90+2 Assombalonga)

Goller: Dk. 26 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 50 ve Dk. 60 Buksa (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Erdal Rakip, Dk. 85 Güray Vural, Dk. 90+4 Assombalonga (Bitexen Antalyaspor), Dk. 85 Muammer Sarıkaya, Dk. 90+3 Jackson (İstanbulspor)

Kaynak:Haber Kaynağı

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