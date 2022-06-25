Bilek güreşinde dünya şampiyonu olan paralimpik sporcu, atletizmde başarı istiyor

Bilek güreşinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan bedensel engelli Fatih Kamuz, para atletizmde kariyerine olimpiyat madalyasını ekleyebilmek için ter döküyor.

Arkadaşları arasında "demir bilek" olarak bilinen Fatih (24), küçük yaşlarda ağabeyinin tavsiyesiyle başladığı bilek güreşinde sayısız başarı elde etti.

Bilek güreşinde 10 Türkiye, 4 Avrupa, 4 dünya şampiyonluğuyla, 2 ağır sıklet dünya üçüncülüğü olmak üzere çok sayıda madalya kazanan Fatih, hedefi olan olimpiyat için kariyerini para atletizmde sürdürme kararı aldı.