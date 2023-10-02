Beyoğluspor'dan federasyonlara çağrı

Kulübün 2. Başkanı Stelyo Muhlidis, federasyonların

amatör kulüplere gereken ilgiyi göstermediğini belirterek, bu

durumun genç sporcuların gelişimini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Muhlidis, "Her sezon başında bütün branşlarımızla ilgili

planlarımızı, taleplerimizi federasyonlara iletiyoruz. Ancak, birçok

kez bu taleplere cevap dahi alamıyoruz. Amatör kulüplerin spor

ekosisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu unutmamalıyız,"

dedi.

BeyoğluSpor Kulübü olarak, genç sporcuların doğru eğitim ve

olanaklarla spor hayatına devam edebilmeleri için amatör kulüplere

verilen desteğin artırılmasını beklediklerini ifade eden Muhlidis,

"Bugünün amatör sporcuları, yarının profesyonel yıldızlarıdır.

Onlara yeterli desteği sağlamazsak, potansiyelini tam anlamıyla

kullanamayan bir nesil sporcuyla karşı karşıya kalabiliriz," diye

ekledi.

Kulüp olarak, amatör sporun Türkiye'deki gelişimine katkıda

bulunabilmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten

Muhlidis, federasyonların da bu konuda üzerine düşen sorumluluğu

yerine getirmesini beklediklerini ifade etti. BeyoğluSpor Kulübü,

amatör sporun Türkiye'de hak ettiği değeri görmesi için

çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.