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Beyoğluspor'dan federasyonlara çağrı

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Beyoğluspor'dan federasyonlara çağrı
İstanbul’un köklü spor kulüplerinden Beyoğlu Spor Kulübü,Türkiye'deki amatör spor kulüplerinin karşılaştığı zorluklaradikkat çekti.

Kulübün 2. Başkanı Stelyo Muhlidis, federasyonların
amatör kulüplere gereken ilgiyi göstermediğini belirterek, bu
durumun genç sporcuların gelişimini olumsuz etkilediğini vurguladı.
Muhlidis, "Her sezon başında bütün branşlarımızla ilgili
planlarımızı, taleplerimizi federasyonlara iletiyoruz. Ancak, birçok
kez bu taleplere cevap dahi alamıyoruz. Amatör kulüplerin spor
ekosisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu unutmamalıyız,"
dedi.
BeyoğluSpor Kulübü olarak, genç sporcuların doğru eğitim ve
olanaklarla spor hayatına devam edebilmeleri için amatör kulüplere
verilen desteğin artırılmasını beklediklerini ifade eden Muhlidis,
"Bugünün amatör sporcuları, yarının profesyonel yıldızlarıdır.
Onlara yeterli desteği sağlamazsak, potansiyelini tam anlamıyla
kullanamayan bir nesil sporcuyla karşı karşıya kalabiliriz," diye
ekledi.
Kulüp olarak, amatör sporun Türkiye'deki gelişimine katkıda
bulunabilmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten
Muhlidis, federasyonların da bu konuda üzerine düşen sorumluluğu
yerine getirmesini beklediklerini ifade etti. BeyoğluSpor Kulübü,
amatör sporun Türkiye'de hak ettiği değeri görmesi için
çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

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