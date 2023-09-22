Beşiktaş'ta Yeni Dönem, Yeni İsim: Tüpraş Stadyumu

Vodafone ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş, isim sponsorluğu için yeni bir partner arayışına girmişti. Bu arayışlar sonunda meyvesini verdi: Beşiktaş Stadyumu'nun yeni ismi Tüpraş Stadyumu olacak.

Koç Holding ile Yürütülen Görüşmeler Sonuç Verdi

Beşiktaş yönetimi, isim sponsorluğu için bir süredir Koç Holding ile müzakerelerde bulunuyordu. Nihayetinde, bu görüşmeler olumlu sonuçlandı ve siyah-beyazlıların evi artık Tüpraş Stadyumu olarak anılacak. Yapılan anlaşma üç yıl süreyle geçerli olacak.

Yıllık Gelir: 7.5 Milyon Euro

Bu yeni sponsorluk anlaşması ile Beşiktaş'ın yıllık olarak 7.5 milyon euro gelir elde edeceği açıklandı. Özellikle yaz transfer döneminde Gazprom ve Emirates gibi büyük firmalarla da görüşmeler yapılmış, fakat olumlu bir sonuç alınamamıştı.

İlk Tercih Beko muydu?

Stadın yeni ismi için ilk etapta Koç Grubu'nun tanınmış markası Beko da gündeme gelmişti. Ancak sonrasında Tüpraş'ın isim sponsoru olması konusunda karar kılınmıştır.

Neden Tüpraş?

Beşiktaş için bu anlaşma oldukça kritik bir öneme sahip. Özellikle pandemi döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yeni sezon öncesi yapılacak transferler göz önüne alındığında, bu yüksek meblağlı sponsorluk anlaşması kulüp için can simidi olacaktır.