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Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ayrıldı

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ayrıldı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Güneş'in görevinden ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dün oynanan Lugano maçının ardından teknik direktör Şenol Güneş'in kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'yle görüştüğü belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden teknik direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş’e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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