Beşiktaş'ta Konyaspor maçının kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı futbol takımında Mert Günok, Ante Rebic ile Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.