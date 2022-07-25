Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz, Rangers'a transfer oldu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, savunmanın solunda görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Rangers ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda 4 milyon avro garanti bedel, 2 milyon 250 bin avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin yüzde 20'sinin şirketimize ödenmesi şeklinde anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Rıdvan Yılmaz, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giydiği 33 resmi maçta 3 kez ağları havalandırdı.

Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'a teşekkür

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol akademimizde yetişen, 2018-2019 sezonundan bu yana giydiği futbol A takımımızın formasıyla kazandığımız Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan, sahada gösterdiği özverili performansla taraftarlarımızın, beyefendi kişiliğiyle her renkten futbolseverin beğenisini toplayan Rıdvan Yılmaz'ı İskoçya'nın Rangers Kulübüne uğurluyoruz. Kulübümüzün Türk futboluna armağanı olan Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa yolculuğunda Beşiktaş'ımızı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Rıdvan Yılmaz'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür ediyor, futbol kariyerinde sonsuz başarılar diliyoruz."