Beşiktaşlı futbolcu Pjanic gelecekten umutlu

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Pjanic, "Takım arkadaşlarım da puan durumundan dolayı çok mutsuz. İyi bir takımımız olduğunu biliyoruz ve daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz. Maç maç giderek önümüzdeki her maçta 3 puan almak istiyoruz. Şubat, mart gibi durumumuza bakarak gelecek için neler yapabileceğimizi konuşuruz." diye konuştu.

Ligde ve kupada başarılı olmak istediklerini aktaran Pjanic, "Şu anda kupalara odaklanmış durumdayız. Önümüzdeki Türkiye Kupası ve ardından Süper Kupa maçımız var. Sezon uzun, lig bitmiş değil. Elimizden geldiğince puanları toplamak istiyoruz. Hedefimiz hem kupada hem ligde başarılı olmak." ifadelerini kullandı.

"Takımımızın öz güveni yerine gelmeye başladı"

Henüz tam formuna ulaşmadığını kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, "Kendimi daha iyi hissediyorum. Kötü bir sakatlıktan döndüm. Dönmem gerekenden daha önce döndüğümü söyleyebilirim. Takımın bana ihtiyacı olduğu için normalden hızlı davrandım. Tam form seviyemde değilim ama zamanla iyiye gidiyorum. Şu anda hocamızla bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Kötü bir süreçten çıktık. Takımımızın öz güveni yerine gelmeye başladı." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ve şu anda siyah-beyazlı takımın başında olan Önder Karaveli ile ilgili de konuşan Bosna Hersekli futbolcu, şunları söyledi:

"Sergen Yalçın çok saygı duyduğumuz bir isim. İnsan olarak ve hoca olarak yaptıkları tartışılmaz ama futbolda bu tarz ayrılıklar yaşanıyor. Şimdi maç maç bakıyoruz. Havamız ve öz güvenimiz yerine geliyor. Önder hocamız beni iyi tanıyor. Aramızdaki iletişim de çok iyi. Nerede en iyi performansı vereceğimi biliyor. 4-5 sene 6 numara pozisyonunda oynadım. Bu pozisyonu da seviyorum ve daha fazla sorumluluk alan bir yapıda oluyorum. 6 numarada daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. İdmanlarda da öz güvenimizin yerine geldiğini takım arkadaşlarımla da konuşuyorum. Devamının da geleceğini düşünüyoruz."

"Tüm sezon burada kalma konusunda kafamda soru işareti yok"

Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalmak istediğini de kaydeden Pjanic, şunları aktardı:

"Burada mutluyum. Takım arkadaşlarımdan, başkandan, asbaşkandan ve bu taraftardan dolayı çok mutluyum. Ailem de burada mutlu. Gelecek ne getirir bilmiyorum. Bu sezon neler olacağına odaklanmış durumdayım. Takım arkadaşlarımla, harika taraftarın önünde olmaktan çok mutluyum ve sezon sonuna kadar buradayım. Gelecekte ne olacağıyla ilgili şu anda bir şey söylemem. Tek düşünebileceğim takım Beşiktaş. Tüm sezon burada kalma konusunda kafamda soru işareti yok. Burayı, takım arkadaşlarımı ve harika taraftarı bırakıp gitmek istemiyorum. Çok uzun bir sezon var önümüzde ve kupalar var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Beşiktaş taraftarlarının önünde oynamanın çok özel olduğunu söyleyen siyah-beyazlı oyuncu, "Buraya gelmeden önce Türk taraftarların coşkusuyla alakalı çok şey duymuştum. Çok büyük statlarda büyük taraftarların önünde oynamıştım ama burada özel olan bir şey var. Umarım taraftarın bu sevgisinin karşılığını verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig ve forma giydiği diğer ligleri kıyaslayan Pjanic, "Türkiye'nin Avrupa'ya göre taktiksel olarak daha az organize olunduğunu söyleyebilirim. Şu anda ligin lideri Trabzonspor daha organize bir takım. Kusursuz oynamıyorlar ama daha az hata yapıyorlar. Bizim eksiğimiz de beraber oynama eksikliğiydi. Bu organizasyonu yapabilen ve daha az hata yapan takım da ligi lider olarak götürüyor." değerlendirmesinde bulundu.