Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar, karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırıldı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden 31 yaşındaki santrforun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A takımımızın 28 Ekim'de gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir. Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir."